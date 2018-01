Dallai (Pd): ''Disponibile a continuare il lavoro per rilanciare Siena''

Il parlamentare senese ha presentato il rendiconto di cinque anni alla Camera

“Cinque anni fa ho iniziato un lavoro per Siena, abbiamo ottenuto dei risultati importanti per il territorio e ora sono disponibile a continuare e ultimare quello che abbiamo iniziato”. Luigi Dallai, parlamentare del Partito democratico, batte un colpo da Siena e, in occasione della presentazione del suo rendiconto di mandato, annuncia la disponibilità a ricandidarsi tra le fila del Pd alla Camera. C’era tanta gente ieri, mercoledì 10 gennaio, alla Saletta dei Mutilati de La Lizza, tra cui il segretario provinciale del Pd Andrea Valenti, quello comunale, Simone Vigni, e poi molti sindaci, compreso quello di Siena, Bruno Valentini che ha sottolineato: “Spero che Dallai continui a essere il parlamentare della città e del territorio”.Dallai, rispondendo alle domande dei giornalisti Orlando Pacchiani e Alessandro Lorenzini ha precisato: “Quando ho iniziato l’esperienza parlamentare nel 2013 Siena veniva da un periodo drammatico e il futuro sembrava riservare solo ulteriori disastri. Così non è stato. In cinque anni abbiamo risalito la china, grazie al lavoro di tre governi che hanno sostenuto questo territorio. Ora siamo pronti a ripartire. Io sono pronto a continuare il mio lavoro, con la convinzione che la politica è un servizio da portare avanti quando te lo chiedono e nel migliore dei modi. Sono disponibile a continuare, ma sono naturalmente pronto e sereno ad accettare ogni decisione che sarà presa dal partito. Un partito che, anche per favorire il lavoro in Parlamento dovrà tornare ad essere unito e coeso”.Ma quali sono stati i risultati ottenuti in questi cinque anni e quali gli impegni ancora da portare avanti? “I finanziamenti ottenuti per l’avanzamento dei lavori sulla Due Mari nel tratto tra Siena e Grosseto, il finanziamento della tratta ferroviaria tra Empoli e Granaiolo, la statizzazione degli istituti musicali, tra cui il “Rinaldo Franci” di Siena, l’investimento sulle scuola e sulle scuole del territorio sono tra i risultati più concreti ed evidenti di questa legislatura. Ma stare in parlamento e stare al governo – prosegue Dallai - significa anche riuscire a conquistare piccoli risultati che poi hanno delle ricadute sul territorio di riferimento. L’interlocuzione con il Governo è stata positiva su tanti fronti, per i quali dovremo continuare a lavorare: dalle infrastrutture, migliorando i collegamenti con i poli dell’alta velocità, alla cultura, con la tutela e la valorizzazione delle nostre tradizioni, fino al sostegno alla ricerca e all’innovazione, due elementi chiave per il futuro della Toscana e di Siena, che sono e si confermano sempre più baluardi, soprattutto nel campo delle life sciences. Io ci sono e ci sarò, in Parlamento o fuori da esso, per continuare a dare il mio contributo al rilancio di Siena iniziato cinque anni fa”.