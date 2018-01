Siena, interventi di manutenzione programmata in via San Carlo e al serbatoio di Montarioso

Tecnici di Acquedotto del Fiora al lavoro mercoledì 17 gennaio dalle 8.30 alle 17.30

Temporanea sospensione del flusso idrico in alcune località dei comuni di Siena e Monteroni d'Arbia e possibili abbassamenti di pressione nelle località Pilli e San Rocco a Pilli nel comune di SovicilleMercoledì 17 gennaio dalle 8.30 alle 17.30 i tecnici di Acquedotto del Fiora effettueranno due interventi di manutenzione programmata nel comune di Siena, che interesseranno il pozzetto di manovra in via San Carlo e il serbatoio idrico di Montarioso. Per consentire i lavori, verrà chiuso il flusso idrico della condotta adduttrice dorsale Vivo presso il nodo idraulico "Grotti" nel comune di Monteroni d’Arbia, determinando la temporanea sospensione dell'erogazione di acuqa alle utenze situate nelle località Bagnaia, Noceto, Podere il Pino e Mugnano nel comune di Monteroni d’Arbia e nelle località podere Santa Croce, Fogliano Grosso, Poggio alle Rose e Monastero nel comune di Siena. Inoltre si potrebbero verificare abbassamenti di pressione nelle località Pilli e San Rocco a Pilli, nel comune di Sovicille. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 18 del giorno stesso.Qualora si dovesse verificare un’interruzione del flusso superiore alle 12 ore, sarà attivato un servizio di emergenza. Acquedotto del Fiora invita gli utenti a segnalare eventuali interruzioni superiori alle 12 ore chiamando il numero verde di Acquedotto del Fiora, 800 356935, gratuito sia da rete fissa che da mobile e in funzione 24 ore su 24.