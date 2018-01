Lega Siena: ''Ennesima ondata di furti a Siena''

“Basta slogan orecchiabili e suggestivi Siena Città Sicura” questo il commento del segretario della Lega cittadina Luca Vannocci sulla ennesima ondata di furti a Siena."I provvedimenti sulla sicurezza presi dal Comune, ammesso che esistano - prosegue Vannocci -, non sono evidentemente sufficienti ma forse gli slogan comunali servono solo come mantra per la campagna elettorale. Se il buon Valentini pensa di rimediare a 5 anni di nullafacenza dandosi da fare gli ultimi 5 mesi, crediamo offenda il buon senso dei senesi e anche se stesso.Mentre le forze politiche si misurano a Siena giocando in modo puerile a chi è il primo della classe, la città sprofonda su se stessa perché i metodi per mantenere la sicurezza a livelli accettabili non sono mai stati messi in opera anzi l'amministrazione PD di Valentini ha sempre sottovalutato segnali inquietanti che sono arrivati di volta in volta e questo è il risultato.La presenza in città di elementi pericolosi, che hanno avuto tutto il tempo per radicarsi nel tessuto sociale, è frutto del dolce far niente di chi ci governa. Con la Lega al governo, i risultati saranno immediati e assicurati. A Cascina e in tante altre città l'hanno già sperimentato".