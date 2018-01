Uniti per Siena: ''Basta raccontare la novella della Città sicura!''

"Dagli organi di stampa ormai giornalmente veniamo informati di sempre nuovi furti, sia nelle abitazioni che nelle attività commerciali, ma allo stesso tempo sentiamo tutte le volte il Prefetto, il Questore ed il Sindaco che continuano a raccontarci, a mo’ di litania, che i dati in loro possesso confermano che i crimini sono in diminuzione e la città di Siena è sicura". Così un intervento di Uniti per Siena."Avendo a questo punto forti dubbi che i dati snocciolati siano tutt'altro che rispondenti alla realtà, fa specie che nessuno si domandi perché vi siano così tanti furti e quali soluzioni si intendono mettere in atto per fronteggiare il peggioramento della sicurezza urbana. E' evidente che il numero di addetti delle Forze dell'Ordine presenti nella nostra città sia tutt’altro che sufficiente e chi è presente sul nostro territorio sta già svolgendo un super lavoro. Vogliamo parlare, poi, anche dei dati sulla sicurezza che tanto fanno discutere. Questi, infatti, si basano sulle denunce pervenute ed è purtroppo prossima alla zero la fiducia dei cittadini nel vedere duramente puniti gli autori dei furti (tra indulti, indultini, svuotacarceri ecc…), tanto che, spesso e volentieri, spiace dirlo, chi subisce un furto in casa nemmeno sporge più denuncia. E' chiaro che, con una situazione come questa, che vede bearsi di statistiche poco rispondenti alla realtà, nessuno, dal Ministero dell'Interno, penserebbe mai di aumentare mezzi e risorse per le forze dell'ordine sul territorio. La sicurezza è un diritto e se si registra che una città intera ormai non si sente sicura, forse, bisognerebbe darle ascolto e non bollare chiunque dica il contrario come una persona che non sa cosa dice e di cosa parla. Una buona Amministrazione comunale porterebbe avanti un maggior impegno di vigilanza attuando forme più incisive sul controllo del territorio, mettendo in campo più mezzi e risorse, perché i furti non diminuiscono ed è necessario tenere alta la guardia".