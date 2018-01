La Lega di Siena: ''Anno nuovo, solito raccapriccio. Stranieri che delinquono vanno rimpatriati''

"Cambia il millesimo, non il risultato." Questo il commento del segretario della Lega Siena Luca Vannocci insieme alla sua vice Eleonora Raito."Vantarsi dell'eccezionale spiegamento di forze a tutela dell'ordine pubblico - come ha fatto il Comune nei giorni scorsi presentando le iniziative di Capodanno - quando sui giornali del giorno dopo si leggono notizie come quella dell'aggressione da parte di ragazzi albanesi nei confronti di un cittadino italiano, segna l'ennesimo triste fallimento dell'Amministrazione comunale di Siena. Tutto ciò considerato, sorvolando sulla situazione di degrado e sporcizia che si è venuta a creare in centro, ancora una volta liberamente oltraggiato in alcuni dei suoi più importanti siti di rilevanza storico artistica.Ci auguriamo - concludono gli esponenti leghisti - che per ciò che riguarda i presunti aggressori, la giustizia faccia il proprio corso e che, se fossero confermati i fatti, gli stranieri colpevoli siano rispediti al loro Paese (anche se cittadini italiani); l'augurio per il nuovo anno alla nostra città è invece quello che il malgoverno del PD abbia i mesi contati."