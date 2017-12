Autista del bus derubato in piazza Rosselli da giovane coppia

A Siena, un autista di un bus della linea urbana, è stato derubato di fronte alla stazione, in piazza Rosselli.Una ragazza con il braccio fasciato ha chiesto al conducente di aiutarla ad indossare un giacchetto prima di scendere dal mezzo pubblico. Mentre l'uomo si è prestato ad aiutare la ragazza, il compagno della giovane che era rimasto in disparte, ha approfittato dalla distrazione del conducente per sottrargli un voluminoso borsello in pelle che teneva al posto guida, contenente denaro, documenti ed effetti personali.L'uomo è poi scappato in direzione del vicino centro commerciale, dove ha intrapreso una rapida risalita con le scale mobili. Inizialmente l'autista non aveva associato la ragazza al furto e così lei si è potuta allontanare tranquillamente sempre in direzione del centro commerciale.Quando l'autista si è presentato dai Carabinieri, i militari hanno subito associato la donna al compimento del furto ed hanno intrapreso degli accertamenti all’interno del centro commerciale che abbonda di telecamere di sorveglianza riuscendo ad individuare i responsabili del furto.Dalle immagini, i Carabinieri sono riusciti subito a riconoscere i due ragazzi, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, che sono stati successivamente riconosciuti anche dall'autista tramite foto segnaletiche.I due sono stati denunciati per furto aggravato e affidati all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria che valuterà le loro chiare posizioni.