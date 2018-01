Siena, bollettino della viabilità

Nel bollettino sono segnalate le principali modifiche alla viabilità (chiusura strade, sensi unici, variazioni sensi di marcia ecc.) nel comune di Siena.Da martedì 2 a giovedì 4 gennaio 2018, dalle ore 8.30 alle 17.30per lavori stradavia Ricasoli tra viale Nazario Sauro e viale Vittorio Emanuele secondo: senso unico verso viale Vittorio Emanuele secondo(ordinanza Polizia Municipale n.1001/2017)Dalle ore 8.00 di lunedì 15 gennaio alle 12.00 di venerdì 16 febbraio 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia di Pantaneto tra via dell'Oliviera e via dei Pispini, via Pagliaresi: divieto di transito e divieto di sosta con rimozionei veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere, transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita(ordinanza Polizia Municipale n.1000/2017)Dalle ore 9.00 di lunedì 15 gennaio alle 12.00 di venerdì 9 febbraio 2017per lavori rete di distribuzione idricavia di Stalloreggitra piazza di Postierla e piazza del Conte: divieto di transitotra via di Castelvecchio e piazza del Conte: doppio senso di circolazionevia di San Pietro tra piazza di Postierla e Casato di Sopra: senso unico verso Casato di Sopravia di San Quirico tra via Tommaso Pendola e piano dei Mantellini: senso unico verso piano dei Mantellini e obbligo di arresto all’incrocio con piano dei Mantellinirimozione delle colonne di impedimento al transito veicolare tra via Tommaso Pendola e via di San Quirico lato piano dei Mantellini(ordinanza Polizia Municipale n.999/2017)Dalle ore 8.00 di martedì 16 alle 18.00 di venerdì 19 gennaio 2018per allaccio alla rete di distribuzionevia della Galluzza tra via di Diacceto e vicolo della Macina, vicolo del Forcone: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.998/2017)Per evento pubblico Capodanno 2018Fino alle ore 20.00 di martedì 2 gennaio 2018Il Campo tra via Giovanni Duprè e via di Salicotto: divieto di transitopiazza del Mercato tutta l’area compresa tra l’altezza dei civici 20- 30 e il retro del Palazzo Pubblico: divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.973/2017)Fino alle ore 8.00 di lunedì 8 gennaio 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia dei Montanini tra via dell'Arco Malavolti e via del Cavallerizzo: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.884/2017)Dalle ore 8.00 di lunedì 8 gennaio alle 12.00 di lunedì 30 aprile 2018per lavori di manutenzione straordinaria stradavia dei Montaninitra vicolo del Rustichetto e vicolo del Cavallerizzo: divieto di transitotra vicolo del Rustichetto e via Giuseppe Pianigiani: senso unico verso via Giuseppe Pianigiani(ordinanza Polizia Municipale n.964/2017)Lunedì 8 gennaio 2018, dalle ore 9.00 alle 17.00per lavori edilivia Ricasoli tra i civici 43-45: senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione(ordinanza Polizia Municipale n.981/2017)Da giovedì 11 a sabato 13 gennaio 2018, dalle ore 10.00 alle 18.00per lavori edilivia della Galluzza tra via di Diacceto e vicolo della Macina, vicolo del Forcone: divieto di transito(ordinanza Polizia Municipale n.989/2017)Fino alle ore 17.00 di venerdì 19 gennaio 2018per lavori rete fognariavia Bartolomeo Renaldini tra via Sant'Isidoro lato campo sportivo e il civico 5: divieto di transito e divieto di sosta con rimozione su entrambi i margini(ordinanza Polizia Municipale n.924/2017)Fino a sabato 20 gennaio 2018, dalle ore 8.00 alle 17.00per lavori edilivia dei Gazzani tra i civici 4-20: senso unico alternato(ordinanza Polizia Municipale n.996/2017)Fino a sabato 31 marzo 2018, dalle ore 8.00 alle 18.00 dei giorni ferialiper lavori edilivia delle Campane: divieto di transitoi veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse percorrono i tratti prima e dopo il cantiere (civico 15), transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita(ordinanza Polizia Municipale n.894/2017)Fino alle ore 12.00 di sabato 31 marzo 2018per lavori sicurezza idraulica torrenti Sorra e Arbiavia Sant'Isidoro tra via Bartolomeo Renaldini e strada di Presciano: senso unico in direzione Presciano(ordinanza Polizia Municipale n.990/2017)In caso di necessità contattare il Comando di Polizia Municipale allo 0577 292550 - 292558.