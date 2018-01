Sarteano, affidamento del campo sportivo: individuate le procedure, garantita la continuità

L’Amministrazione comunale di Sarteano ha definito il percorso che porterà alla gestione delle strutture per il prossimo triennio del campo sportivo “Alberto Salvadori”. L’obiettivo è stato quello di garantire, intanto, continuità alle attività sportive, prolungando l’attuale gestione alla locale società sportiva, per il tempo utile di bandire una gara per l’affidamento su un arco di tre anni, in modo da consentire una programmazione delle attività e una gestione maggiormente efficiente delle strutture su un tempo più lungo.“Abbiamo fatto un lavoro di ascolto delle esigenze emerse dal mondo sportivo - afferma l’assessore allo sport Francesca Tosti - cercando risposte nel bilancio comunale che sarà approvato a giorni. Siamo anche tornati su alcune decisioni intraprese per arrivare ad una procedura quanto mai corretta e trasparente, che al tempo stesso vedrà condizioni economiche migliori di quelle attuali per chi si aggiudicherà la gestione degli impianti sportivi. La tutela di un patrimonio pubblico, come lo sono i nostri campi sportivi, è fondamentale per consentire ai nostri ragazzi di divertirsi in un luogo sicuro e funzionale“.Nel frattempo continuano le migliorie all’impianto, con l’installazione di nuove panchine eseguita dagli operai comunali. Tale investimento si somma ai lavori realizzati di concerto con la Nuova Olimpic Sarteano per il miglioramento del manto erboso e l’installazione, pochi mesi or sono, di nuove tribune per gli spettatori.