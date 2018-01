Sarteano è ancora Bandiera arancione

La soddisfazione del sindaco Landi: “Un riconoscimento al nostro impegno”

Per il triennio 2018-2020 il Comune di Sarteano è stato giudicato meritevole di fregiarsi della “Bandiera arancione”. Il prestigioso riconoscimento, ideato dal Touring club italiano, è stato assegnato lunedì 22 gennaio nel palazzo ducale di Genova, con la consegna materiale della bandiera ai sindaci.Sarteano, dal 2010, fa parte ininterrottamente della lista (attualmente sono 227) dei Comuni che utilizzare questo marchio, che certifica la qualità turistica e ambientale di un territorio, con importanti risvolti in termini promozionali. Il sindaco Francesco Landi esprime un comprensibile compiacimento.“La Bandiera arancione – afferma Landi – è un’ulteriore conferma di un trend positivo per il turismo, con una crescita costante di presenze negli ultimi anni. Il Comune di Sarteano ha lavorato in varie forme per la nascita di nuovi spazi espositivi (la sala d’arte Beccafumi, il musei dei presepi) e ha scelto di utilizzare il castello come contenitore di mostre fotografiche. Il biglietto unico dei musei (“OneTicketSarteano”) è un altro passo in avanti per la fruibilità del nostro patrimonio, caratterizzato da un importante retaggio etrusco, dalla biodiversità, da testimonianze medievali e rinascimentali. A questo si aggiunge – conclude il sindaco - l’impegno per migliorare il nostro centro storico, con i contributi messi a disposizione per realizzare nuove facciate degli edifici e l’apertura di attività economiche”. La vivacità di Sarteano, legata anche al teatro, alla banda e agli eventi delle numerose associazioni è ormai evidente. “Insieme ai cittadini – osserva Flavia Rossi, assessore comunale alla cultura, all’associazionismo, all’intercultura – cerchiamo di rendere Sarteano un luogo sempre più accogliente. I fatti dimostrano un crescente apprezzamento, con tante persone da varie parti del mondo ormai scelgono di vivere qui. Bandiere arancioni rappresenta, quindi, il giusto riconoscimento a un impegno costante, che si è intensificato negli ultimi anni”.La Bandiera arancione, tra l'altro è un valore aggiunto che accomuna la quasi totalità dei Comuni della Val di Chiana senesi, che esercitano in forma associata le strategie di promozione e commercializzazione territoriale, attraverso la Strada del vino Nobile e dei sapori.