L’Epifania di Sarteano, grande tombola al palazzetto e canti etnici a teatro

Doppio appuntamento per l’Epifania, a Sarteano: nel pomeriggio è in programma un concerto vocale al teatro degli Arrischianti, dal titolo “la Befana viene cantando” e, a seguire, una grande tombola al palazzetto dello sport. Per il 6 gennaio (ore 17,30) gli Arrischianti ospitano il gruppo vocale Consonanti, diretto da Chiara Giorgi, per una serata nella quale il canto è punto di incontro tra le diverse culture e si traduce in una variegata carrellata di canti etnici e non solo, al ritmo dei tamburi e della body percussion (ingresso libero). Variegata anche la composizione del gruppo: giovani e meno giovani, italiani e non, tra i quali cinque ragazzi migranti provenienti dal Mali e dal Senegal.Per quanto riguarda la tombola, è organizzata dalla Giostra del Saracino di Sarteano e dalle cinque contrade. Le cartelle si possono acquistare all’ufficio turistico della proloco, in corso Garibaldi 9, oppure direttamente al palazzetto poco prima dell’orario fissato per l’inizio (ore 21,30). I premi variano dai 100 euro per la quaterna ai 350 per le tombola.