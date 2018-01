Harvey, replica fuori programma a Sarteano

Dopo lo straordinario successo, la commedia di Mary Chase, per la regia di Gabriele Valentini, torna il 2 gennaio

Harvey, la commedia messa in scena in questi giorni al teatro comunale degli Arrischianti, torna eccezionalmente in replica martedì 2 gennaio (ore 21,15, prenotazioni al numero 3935225730). Questo fuori programma arriva dopo il tutto esaurito dello spettacolo di Capodanno, per la regia di Gabriele Valentini. L’opera, del 1944, è suddivisa in tre atti che hanno regalato il premio Pulitzer per il teatro alla sua autrice, Mary Chase, nel 1945. Nel 1950 il testo fu adattato per il grande schermo, con James Stewart e Josephine Hull, entrambi vincitori dell’Oscar. Si preannuncia uno spettacolo di grande fascino, subito dopo il successo di Quin, andato in scena ai primi di dicembre.«Il punto è: chi può stabilire cosa è reale e cosa no?», afferma il regista. Il protagonista del testo vede un coniglio bianco alto più di un metro e ottanta, e non soltanto lo vede: gli parla, gli diventa amico. Osservano un’umanità alle prese con mille impegni, doveri, responsabilità... che passa loro accanto in ogni singolo comportamento quotidiano. Questa umanità ripete ad Elwood che Harvey non esiste, che è frutto della sua fantasia (come se la fantasia non fosse una cosa reale!), che dovrebbe sistemarsi, ma soprattutto che dovrebbe “essere come prima”, si perché Elwood da quando conosce Harvey è cambiato, per lo meno agli occhi di chi lo circonda. È una storia molto divertente ma anche piena di fantasia e creatività. Chissà? Forse guardare il mondo dagli occhi di un grande coniglio bianco alto più di un metro e ottanta, potrebbe non essere male”Harvey è con Calogero Dimino, Maria Pina Ruiu, Giulia Rossi, Tommaso Ghezzi, Stefano Bernardini, Flavia Del Buono, Guido Dispenza, Martina Belvisi, Daniele Cesaretti, Francesca Fenati, Giordano Tiberi. scenografo collaboratore Simone Ragonesi, costumi Vittoria Bianchini e Angela Dispenza, luci Laura Fatini, assistente alla regia Ludovico Cosner.