San Gimignano: 35mila euro per le strade bianche comunali, via agli interventi di manutenzione

Finanziamento deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta Comunale; lavori necessari dopo i recenti eventi climatici

Tra le strade interessate quella di Remignoli Casaglia, Pietrafitta, Via Vecchia, Fugnano, Larniano, Libbiano ai tratti su Santa Margherita, Monti, San Galgano e Cusona

Via ai lavori di manutenzione delle strade bianche comunali. Nei giorni scorsi sono partiti gli interventi dopo che la Giunta del Comune di San Gimignano ha deliberato lo stanziamento di 35mila euro. Numerose le strade interessate dai lavori necessari a predisporre la viabilità specie dopo gli ultimi eventi climatici. Tra queste le strade bianche di Remignoli Casaglia, Pietrafitta, Via Vecchia, Fugnano, Larniano, Libbiano ai tratti su Santa Margherita, Monti, San Galgano e Cusona.«Questo ulteriore sforzo finanziario e tecnico, che si aggiunge allo stanziamento solito previsto a bilancio per la manutenzione ordinaria che facciamo ogni anno – spiega il sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi - si è reso necessario principalmente dopo una serie di eventi climatici che si sono verificati sul nostro territorio che hanno ridotto le strade comunali, e non solo, in condizioni precarie».«Con lo stanziamento di 35mila euro e con questi interventi – aggiunge Marco Antonelli, assessore al bilancio del Comune di San Gimignano – crediamo di andare incontro alle esigenze reali di molti cittadini offrendo loro un servizio essenziale ma frutto di uno sforzo non da poco visti i vincoli alle risorse imposti dall’equilibrio di bilancio»