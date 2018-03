San Gimignano, gabbie in zone strategiche per combattere la sovrappopolazione dei piccioni

La Giunta ha adottato un intervento che tende a limitare la diffusione dei volatili con moderne tecniche

L’amministrazione comunale prende provvedimenti contro la sovrappopolazione dei piccioni nel centro storico. Giovedì 15 marzo la Giunta ha adottato un intervento che tende a limitare la diffusione dei volatili con moderne tecniche che prevedono la cattura in gabbie appositamente allestite in zone preventivamente indicate e l'allontanamento dei piccioni in centri specializzati. «Un provvedimento che si è ritenuto necessario e urgente in quanto questa particolare "popolazione" è aumentata notevolmente nella quantità creando notevoli disagi, soprattutto legati a motivi di igiene pubblica» ha sottolineato Marco Antonelli, assessore a manutenzioni e patrimonio del Comune di San Gimignano.La determinata del settore servizi per il territorio avente come oggetto "Controllo e contenimento della popolazione dei colombi (columba livia) animale sinantropo nel territorio urbano (il piccione)” sancisce che il provvedimento avrà durata triennale ed un onere finanziario pari a 43.920 euro compreso Iva; l’operazione è stata aggiudicata tramite regolare gara ad una ditta specializzata di Novi di Modena.