Liberi e Uguali San Gimignano: Pietro Grasso inaugura la nuova sede del Comitato

"Il Comitato Liberi e Uguali apre la nuova sede a San Gimignano: ospite d’eccezione Pietro Grasso, la cui presenza arricchisce di significato questo nuovo piccolo passo . Una sede per avere un luogo di riferimento, un posto in cui ritrovarsi liberamente, un luogo in cui poter discutere ed essere visibili e riconoscibili. Aprire una sede è un fatto importante, soprattutto quando intorno gli spazi della politica sembrano essere sempre più esigui ed esclusivi. Sarà questa la nuova casa della sinistra, moderna e inclusiva, la vera novità di questa tornata elettorale.Per questo abbiamo chiesto a Pietro Grasso di partecipare a questo evento, e siamo felici e onorati della sua presenza".Saranno presenti all’evento anche tutti i candidati dei collegi della zona:Paolo FONTANELLI - Senato Collegio Uninominale Toscana 6Sabrina BENENATI - Senato Collegio Proporzionale Toscana 2Serena CORTECCI - Camera Uninominale Toscana 11Denise LATINI - Camera Uninominale Toscana 4Loriana BETTINI - Camera Proporzionale Toscana 4Fulvio MANCUSO - Camera Uninominale Toscana 12