''Elena e Lila'', spettacolo per la Festa della donna a San Casciano dei Bagni

Sabato 10 marzo (ore 21) omaggio a Elena Ferrante con Cloris Brosca, Carmen Landolfi e Franco La Sacra

Cloris Brosca porta in scena al teatro dei Georgofili Accalorati di San Casciani dei Bagni “Elena e Lila”, un omaggio a Elena Ferrante. L’appuntamento è per sabato 10 marzo alle ore 21 nell’ambito della ricca stagione teatrale e in occasione dell'8 marzo, Festa della donna.Lo spettacolo si ispira a “L’amica geniale”, un libro profondo e coinvolgente scritto dalla misteriosa Elena Ferrante, pseudonimo di una scrittrice (o scrittore...) mai comparsa o in pubblico. È la storia di due donne, Elena e Lila, e del loro complesso rapporto d’amicizia dall’infanzia, attraverso l’adolescenza, l’età adulta, fino alle soglie della vecchiaia. Sullo sfondo, le vicende di una città controversa come Napoli, che incrociano e rispecchiano quelle dell’intero paese, dagli anni ’50 del secolo scorso fino ad oggi. La narrazione, in scena, si avvale di un ulteriore piano, quello della rappresentazione, per raccontare in maniera speculare il confronto tra Elena e Lila, i buoni e i cattivi sentimenti che le animano, i mutamenti che sconvolgono le loro esistenze e nutrono il loro intensissimo rapporto. Sul palco, Cloris Brosca, Carmen Landolfi e Franco La Sacra. Biglietto intero 12 euro, ridotto e ragazzi 10 euro.Per informazioni: telefono 3334161504.