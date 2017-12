Concerto di Capodanno a San Casciano dei Bagni

Nella Collegiata di San Leonardo, ore 18, musica classica

Si apre in bellezza il nuovo anno a San Casciano dei Bagni, con un concerto di musica classica alla Collegiata di San Leonardo il primo gennaio (ore 18). Martino Noferi (flauto diritto e oboe), Monica Testi (flauto traverso) e Ottaviano Tenerani (clavicembalo) eseguiranno musiche di Telemann, Quantz, Pepusch, Händel, Vivaldi, Sammartini. Gli artisti, riuniti sotto il nome di “Grand Tour” si esibiranno in duo e in trio (ingresso gratuito).Intanto, in questo periodo, restano aperte le principali attrazioni culturali: le Stanze cassianensi, il 6 e il 7 gennaio (ore 10,30-12,30) e la torre di Celle sul Rigo sabato 6 gennaio (ore 10,30-12). Per informazioni sugli eventi del Comune di San Casciano dei Bagni: tel. 057858141.