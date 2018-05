Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa: operativi a Siena due nuovi ambulatori per le malattie infiammatorie intestinali e celiachia

Il dottor Mario Marini: “Potenziamo la nostra specializzazione. Sarà attivo anche un Info Point”

Due nuovi ambulatori specialistici nella UOC Gastroenterologia ed Endoscopia Operativa dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal dottor Mario Marini. Si tratta dell’ambulatorio dedicato ai pazienti con malattie infiammatorie intestinali e dell’ambulatorio riservato ai pazienti con malattia celiaca.«Con l’attivazione di questi due nuovi ambulatori – dichiara il dottor Marini - potenziamo la nostra specializzazione ed integriamo ulteriormente le attività degli ambulatori di Gastroenterologia».È imminente anche l'attivazione di un Info Point per i pazienti con malattia celiaca, che avrà cadenza quindicinale: sempre al piano 2s del IV lotto. «Con l’apertura dell’Info Point - conclude Marini - intendiamo fornire un servizio di informazione ai pazienti e ai loro familiari, che spesso si trovano in difficoltà per l’assenza di punti di riferimento oppure seguono i consigli più svariati senza alcun fondamento razionale. Ringrazio in modo particolare Laura Logi, infermiera presso la nostra unità di endoscopia e referente provinciale dell’Associazione Italiana Celiaci, che si occuperà dell’Info Point che certamente sarà un punto di riferimento importante per tutti i pazienti».Per appuntamento è possibile chiamare il CUP al numero 0577-767676 o il Front Office del reparto al numero 0577-585822.