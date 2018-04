Proprietà e benefici, varietà e valori nutrizionali. Sono questi alcuni aspetti delle patate che la dottoressa Barbara Paolini, medico dietologo della UOSA Dietetica e Nutrizione Clinica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e vicesegretario dell’Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione clinica, tratterà nella puntata di “Tutta salute”, giovedì 26 aprile, in onda su Rai 3 a partire dalle 10.40.La dottoressa Paolini si soffermerà su proprietà e benefici della regina del tubero, ricca di potassio, fosforo e vitamina C, alimento energetico e disinfiammante dell’apparato digerente, ricca di carboidrati complessi e indicata per i pazienti diabetici. Un altro focus della trasmissione sarà poi dedicato all’artrosi con approfondimenti specifici sulla patologia, comportamenti da osservare e consigli utili sugli alimenti più indicati per curarla e prevenirla.