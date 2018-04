Massimo Costantini (in Campo): ''Sanità: abbattimento liste d'attesa, due soluzioni a portata di mano''

"La gestione delle liste di attesa rappresenta in tutti i sistemi sanitari uno dei problemi maggiormente avvertiti dai cittadini per una corretta tutela della salute; al contempo l'abbattimento dei tempi di attesa per le prestazioni sanitarie è uno degli obiettivi prioritari del SSN ed in particolare della Sistema Sanitario Regionale Toscano". Così interviene Massimo Costantini della lista in Campo con Bruno Valentini Sindaco."In virtù di un sistema che garantisca la trasparenza - prosegue l'intervento di Costantini -, il Sindaco Valentini già da tempo è intervenuto chiedendo alla Dirigenza Aziendale dell'AOUS di provvedere alla riduzione delle liste di attesa con l'apertura degli Ambulatori al pomeriggio. Solo con il recente cambio dei vertici Aziendali, è stata data voce a tale richiesta da parte dei Direttori Generali delle due Aziende Sanitarie della nostra città, nelle figure del Dottor Valtere Giovannini (AOUS) e del Dottor Enrico Desideri (ASL). Questa proposta, oltre ad abbattere le liste di attesa, consentirebbe una migliore viabilità e soprattutto una maggiore ridistribuzione dei parcheggi dedicati ai pazienti e ai parenti.Un’altra intelligente soluzione per favorire l’acceso all’ospedale è il ripristino delle Navette Bus a servizio continuo con capolinea in Piazza Rosselli. La navetta – possibilmente gratuita - potrebbe trasportare pazienti e visitatori lungo viale Bracci, entrare dentro l’Ospedale dagli ingressi del Pronto Soccorso, e fermarsi ai 5 accessi dei 5 Lotti. Piazza Rosselli sarebbe particolarmente adatta, sia perché facilmente accessibile sia con i mezzi pubblici (treni e autobus urbani), sia piedi grazie alla risalita meccanizzata dell’Antiporto/Porta Siena; chi arriva con l’auto e non può o non vuole parcheggiare alle Scotte - conclude Massimo Costantini - avrebbe la facoltà di utilizzare il 2° piano del parcheggio di Porta Siena e usufruire della navetta".