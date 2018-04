Un grande uovo di cioccolato per i bambini delle Scotte dalla Contrada della Lupa e dal barbaresco Leonardo Giorgi

Un grande uovo di cioccolato per donare un sorriso ai piccoli pazienti dell’UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretta dal professor Salvatore Grosso.È questo il pensiero della Contrada della Lupa e del barbaresco Leonardo Giorgi, che hanno donato il dolce ai bambini ricoverati al policlinico Santa Maria alle Scotte. Un dono che conclude il ciclo di eventi legati alla Pasqua nel Dipartimento Materno-Infantile dell’Aou Senese: una lunga serie di dimostrazioni di generosità, per di più prolungate nel tempo, a dimostrazione della grande sensibilità per i piccoli degenti dell’ospedale di Siena. Ad accogliere il barbaresco della Lupa la Direzione Aziendale con il professor Salvatore Grosso insieme alla coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero e al chirurgo Michele Giubbolini.