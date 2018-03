Pasqua alle Scotte: Arma dei Carabinieri in visita al Dipartimento Materno-Infantile e alla Neuropsichiatria Infantile con uova di cioccolato e regali - VIDEO

Una mattinata speciale nel Dipartimento Materno Infantile e nella Neuropsichiatria Infantile del policlinico Santa Maria alle Scotte, grazie alla visita dell’Arma dei Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri che hanno portato uova di Pasqua, regali e sorrisi ai piccoli pazienti e alle rispettive famiglie, insieme ad un reciproco scambio di auguri con i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. Presente all’evento il comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, colonnello Stefano di Pace e il presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di Castellina e Radda in Chianti, vice brigadiere in congedo Beniamino De Gaetano. Ha partecipato inoltre Paolo Brigliadoro, dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma, nata presso l’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova a sostegno soprattutto di neonati e bambini al di sotto dei 10 anni che vengono colpiti da questo tumore che ha origine dalle cellule del sistema nervoso autonomo.Le uova regalate sono state acquistate dai Carabinieri e dall’Associazione Nazionale Carabinieri di Castellina e Radda in Chianti proprio dall’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. A fare gli onori di casa il direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, Roberto Gusinu, insieme al direttore del Dipartimento Materno-Infantile, professor Mario Messina, e a tutti i professionisti del Dipartimento e della Neuropsichiatria Infantile.VIDEO