LILT Siena e Polizia di Stato per prevenire il tumore al seno e per la diagnosi precoce del melanoma

La presidente LILT Gaia Tancredi e il questore Maurizio Piccolotti salutano lo staff medico e i poliziotti durante lo screening

Ancora una volta la Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, di Siena e la Polizia di Stato hanno organizzato una campagna gratuita di prevenzione per la prevenzione del tumore al seno e la diagnosi precoce del melanoma, a favore di poliziotti e familiari.Questa mattina, la Presidente LILT Gaia Tancredi e il Questore di Siena Maurizio Piccolotti sono andati a salutare lo staff medico mentre erano in corso le visite presso la Sala dell’Ufficio Sanitario della Caserma Piave.Numerose sono state le adesioni pervenute nelle due giornate dedicate ai dipendenti dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e ai loro familiari, tanto che la Presidente Tancredi si è offerta di organizzarne altre per soddisfare tutte le richieste.Il Questore, nel ringraziare la LILT per la disponibilità e la preziosa collaborazione, ha evidenziato l’importanza della campagna di prevenzione, quale elemento fondamentale per l’Amministrazione nella cura costante della salute dei dipendenti.