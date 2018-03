Uova di Pasqua ai piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile delle Scotte

Il dono degli atleti e dei dirigenti della Polisportiva Mens Sana con i supermercati Pam di Siena

Una piacevole sorpresa per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quella delle uova di Pasqua donate dagli atleti e dai dirigenti della Polisportiva Mens Sana che, insieme al presidente Antonio Saccone, hanno consegnato dolci e altri regali ai bambini e alle famiglie che stanno trascorrendo questi giorni in ospedale, grazie alla generosità del supermercato Pam di Siena, rappresentato per l’occasione da Fabrizio Becherini.Presenti all’iniziativa Franco Galligani, direttore sezione minibasket, gli atleti Duccio Marsili e Laura Brandolini della sezione pattinaggio corsa e Caterina Regoli della sezione karate. Ad accoglierli, oltre al personale del dipartimento, il direttore generale dell’Aou Senese, Valtere Giovannini, il direttore UOC Pediatria Azienda ospedaliero-universitaria Senese, professor Salvatore Grosso, e la coordinatrice infermieristica Giuliana Masiero.