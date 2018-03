Il dolore infantile, un nuovo manuale ne svela rischi e segreti raccogliendo i saggi dei maggiori esperti mondiali nel settore

La pubblicazione è stata curata dal professor Giuseppe Buonocore, direttore UOC Pediatria Neonatale e dal dottor Carlo Valerio Bellieni, neonatologo della UOC Terapia Intensiva Neonatale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Senese

Cosa sappiamo del dolore nel neonato? La risposta arriva da una raccolta saggistica completa e aggiornata, in grado di raccogliere le pubblicazioni dei massimi esperti mondiali nel campo del dolore infantile, con un manuale prezioso per vincere la battaglia contro la sofferenza dei bambini. È “Neonatal pain: suffering, pain and risk of brain damage in the fetus and the newborn”, volume scientifico, curato dal professor Giuseppe Buonocore, direttore UOC Pediatria neonatale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente del Collegio dei Professori Ordinari di Pediatria, Accademia Italiana di Pediatria, e dal dottor Carlo Valerio Bellieni, neonatologo della UOC Terapia intensiva neonatale e membro della European Society for Pediatric Research. Il libro affronta numerosi temi tra cui dolore postoperatorio, dolore da tecniche moderatamente invasive, uso di farmaci antidolorifici e innovative, tecniche analgesiche come la saturazione sensoriale.«Viene anche illustrato come il dolore sia capace di indurre sofferenza cerebrale e danni a distanza per cui viene sottolineata l’importanza di saper riconoscere il dolore nel bambino e di saperne valutarne l’entità – spiegano Buonocore e Bellieni -. Si tratta di una sfida aperta per chi opera in pediatria, visto che il bambino piccolo non sa esprimersi. Il libro vuole pertanto essere un valido aiuto ai professionisti per una migliore e più qualificata assistenza». Il volume è anche online: è acquistabile come e-book o scaricabile per singoli capitoli.