Intervento di manutenzione sulla rete elettrica del policlinico Santa Maria alle Scotte. Venerdì 16 marzo, dalle ore 15 e per la durata di circa 3 ore, ci sarà un’interruzione sulla rete elettrica dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese con un intervento che riguarderà il terzo lotto.Durante gli stacchi di corrente elettrica saranno attivi gruppi elettrogeni e di continuità. Attive le squadre di emergenza e uno staff tecnico dedicato per eventuali necessità, con il coordinamento della direzione medica. Inoltre, saranno disattivati alcuni ascensori, segnalati con specifica cartellonistica. L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese si scusa per gli eventuali disagi.