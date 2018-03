Giornata mondiale del Sonno, attivo un punto di ascolto, anche telefonico, all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Venerdì 16 marzo si celebra la Giornata del Sonno ed anche l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese aderisce all’iniziativa allestendo un punto di ascolto nell’ambulatorio n.12 della libera professione, al piano 1 del lotto 1, con consulenze gratuite dalle 10 alle 12 sui disturbi del sonno, quali ad esempio insonnia, sindrome delle gambe senza riposo, sonnambulismo, narcolessia e altre ancora. Per consulenze telefoniche è possibile chiamare il numero 0577-586012, nella stessa fascia oraria.Al policlinico Santa Maria alle Scotte, all’interno dell’UOC Neurologia e Neurofisiologia Clinica diretta dal professor Alessandro Rossi, è attivo un Centro di medicina del sonno riconosciuto dall’Associazione Italiana Medicina del Sonno (AIMS), coordinato dal dottor Giampaolo Vatti in collaborazione con la dottoressa Elisa Testani.«La sintomatologia può essere estremamente variegata – spiega il dottor Vatti -: spesso è il compagno o la compagna di letto a indirizzare un paziente verso il centro, accorgendosi che durante la notte qualcosa non va. A volte sono i pazienti stessi ad avere la sensazione di star poco bene durante il giorno, senza capire esattamente le cause del malessere. Per tutti questi motivi – aggiunge Vatti -, la Giornata del Sonno acquisisce un’importanza particolare: si tratta di un momento importante per fare prevenzione e informazione tra la popolazione».«I vari tipi di disturbi del sonno sono patologie da non sottovalutare per le ripercussioni che possono avere sulla salute – conclude la dottoressa Testani -. Possono interessare un gran numero di pazienti. Ad esempio l’apnea nel sonno interessa il 24% della popolazione maschile ed il 9% di quella femminile, in alcuni casi il disturbo può anche essere grave e richiedere un trattamento».