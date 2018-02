Flora batterica intestinale e funzioni cerebrali, convegno all'Accademia dei Fisiocritici

Possono le alterazioni della flora batterica intestinale ("microbiota") contribuire all'insorgenza di malattie croniche o acute? Può il nostro intestino, le sue disfunzioni, la dieta e soprattutto la flora batterica influire, attraverso una fitta rete di fibre nervose, sulla mente e su altri organi e apparati? Stando a recenti dati sperimentali sembrerebbe proprio di sì e a questo argomento è dedicato il convegno "Flora batterica intestinale e funzioni cerebrali" organizzato dall'Accademia dei Fisiocritici nella propria aula magna il 16 febbraio alle ore 16 per il ciclo "Medicina oggi" che propone al pubblico temi di grande interesse e attualità. Scopo del convegno è quello di contribuire in modo scientifico a fare chiarezza per ridurre gli effetti della semplificazione e disinformazione talora contenuta nella stampa divulgativa e nei messaggi commerciali di alcuni prodotti alimentari.Dopo il saluto del presidente dell'Accademia dei Fisiocritici Mauro Cresti, il neurologo Raffaele Rocchi dell'Università di Siena presenterà il convegno in cui esperti relatori parleranno di: "Microbiota intestinale: caratterizzazione, nutrizione e patologie" (Ferruccio Bonino, Università di Pisa), "Microbiota vaginale e fecondazione" (Alfonso Irollo, Clinica Chianciano Salute), "Microbiota e sistema nervoso" (Francesco Orzi, Università La Sapienza, Roma), "Alterazioni del microbiota intestinale nella Sindrome di Rett e nell'Autismo" (Giuseppe Hayek, Claudio De Felice, Azienda Universitaria Ospedaliera Senese). Moderatore del convegno è il prof. Alessandro Rossi dell'Università di Siena.Al termine il pubblico potrà intervenire con domande. Agli interessati sarà rilasciato un attestato di partecipazione.La locandina dell'iniziativa con il programma è scaricabile all'indirizzo: https://www.fisiocritici.it/images/pdf/Locandina-Medicina-2018-flora-batterica.pdf Per l'occasione venerdì il Museo di Storia Naturale sarà aperto in via straordinaria anche al pomeriggio dalle ore 15 alle 19, come sempre a ingresso libero.