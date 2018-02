Precisazione dell’Azienda Usl Toscana Sud Est in merito alla situazione delle attività e del personale al presidio ospedaliero di Nottola

"L’Azienda non ha nessuna intenzione di ridurre i servizi a Nottola. Anzi, c’è tutta la volontà e la piena disponibilità a risolvere eventuali difficoltà momentanee, attraverso interventi di correzione e potenziamento delle strutture e delle risorse, per assicurare il regolare svolgimento delle attività medico-sanitarie”. E’ quanto dichiara la dottoressa Rosa La Mantia, direttore del PO di Nottola, in seguito agli articoli usciti in questi giorni sui media locali.La Asl Toscana Sud Est è perfettamente a conoscenza delle criticità e delle questioni emerse e intende rassicurare cittadini, istituzioni e sindacati. In particolare, per quanto riguarda il turn over del personale medico, comunica che sono già avviate le procedure concorsuali e di reclutamento da graduatorie regionali per nuove assunzioni, laddove siano in previsione pensionamenti o trasferimenti, con i tempi per gli atti amministrativi necessari. In generale le attività del presidio, ambulatoriali e di reparto, vengono svolte regolarmente e alcune implementate: è il caso dell’incremento delle sedute per l’intervento di cataratta che ha già permesso di ridurre le liste di attesa; lo sviluppo della chirurgia urologia con particolare attenzione alla biopsia prostatica; la realizzazione del Percorso Nutrizione Clinica, con l’istituzione dell’ambulatorio gestione PEG dedicato; l’implementazione del Centro Procreazione Assistita di I livello; l’aumento del numero dei parti e il mantenimento dell’attività di oncologia chirurgica e medica, rispetto al 2016.Grande rilevanza viene dedicata anche all’ambito dell’Emergenza-Urgenza, grazie a personale qualificato e preparato a gestire i circa 110 accessi giornalieri del Pronto Soccorso e a un progetto che ne prevede il potenziamento e la ristrutturazione entro due anni. Da ricordare la particolare attenzione verso le categorie più deboli, al centro della progettualità aziendale insieme ad altri interventi contenuti nel Piano di sviluppo organizzativo e strutturale, presentato dal direttore sanitario della Asl Toscana Sud Est, dottoressa Simona Dei, lunedì 29 gennaio in occasione del consiglio comunale di Montepulciano. Nei prossimi mesi, infatti l’Azienda procederà allo sviluppo dell’attività ortopedica di Nottola come riferimento per l’Amiata Senese e in rete con la Valdichiana Aretina; all’implementazione del Day service oncologico, internistico e cardiologico e alla realizzazione di un percorso riabilitativo dedicato al pavimento pelvico. L’Azienda resta a disposizione per un confronto costruttivo finalizzato al miglioramento di servizi e attività.