In memoria di Antonio Esposito: l’associazione Siena Cuore onlus dona un elettrocardiografo al Dipartimento Cardio-toraco-vascolare dell’AOU Senese

Il direttore generale Giovannini: “Grande gesto di altruismo della famiglia. La sanità vera e straordinaria nasce proprio quando siamo in grado di dare spazio ai sentimenti”

Da un profondo dolore è nato un gesto di amore nei confronti di altre persone. Questa la consapevolezza che ha portato la signora Crystel a promuovere una raccolta fondi in memoria del marito Antonio Esposito, scomparso precocemente a causa di una patologia cardiaca improvvisa lo scorso giugno, e che ha consentito l’acquisto di un elettrocardiografo donato al Dipartimento Cardio-toraco-vascolare dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, diretto dal dottor Carlo Pierli. Il gesto di solidarietà e l’acquisto dello strumento sono stati portati avanti insieme all’associazione Siena Cuore onlus, presieduta da Yuri Gorelli, coordinatore infermieristico della Cardiologia. L’attrezzatura è stata consegnata il 29 gennaio, proprio il giorno del compleanno di Antonio, che avrebbe compiuto 30 anni. Alla consegna erano presenti la moglie Crystel, insieme al cognato Raffaele Esposito e alla famiglia, il direttore generale dell’AOU Senese, Valtere Giovannini, il direttore amministrativo Enrico Volpe, il responsabile del dipartimento, Carlo Pierli, il coordinatore infermieristico Yuri Gorelli.«Un sincero ringraziamento alla famiglia per il grande altruismo dimostrato – ha detto Giovannini –. L’ospedale è fatto di tecnologie, competenze, persone ma in particolar modo di sentimenti. La sanità vera e straordinaria nasce proprio quando siamo in grado di dare spazio alle emozioni per il bene del prossimo». Lo strumento è già a disposizione dei professionisti e di tutti i pazienti del Dipartimento Cardio-toraco-vascolare, per la diagnosi, il trattamento e il follow-up di numerose patologie cardiologiche.