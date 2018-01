Fondazione Mps sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione di Toscana Life Sciences

Nel corso della seduta di ieri, venerdì 26 gennaio, il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Toscana Life Sciences ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, dei quali quattro proposti dalla Fondazione Mps: il Prof. Marcello Clarich - Presidente della Fondazione Mps, la Prof.ssa Maria Pia Maraghini – Professoressa associata in Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Siena, l’Avv. Domenico Iaria, Avvocato libero professionista e il Dott. Alessandro Campana, consulente aziendale esperto di sanità pubblica."Per quanto riguarda l’indicazione dell’Ing. Fabrizio Landi alla carica di Presidente, pertanto, i designati della Fondazione Mps, nella seduta precedente del Consiglio di indirizzo del 10 novembre 2017, non avevano preso parte alla votazione, avendo rilevato una situazione di possibile conflitto di interessi riguardante il presidente uscente Ing. Landi, in quanto fondatore e managing partner di un fondo di venture capital, Panakès Partners, operante nel settore delle scienze della vita. Anche nella seduta odierna, i designati della Fondazione Mps, il Prof. Marcello Clarich e l’Avv. Fabio Pisillo, non hanno preso parte alla votazione.La Fondazione Mps - socio fondatore e sostenitore con oltre 20 milioni di erogazioni – che negli ultimi anni hanno oscillato tra un terzo e un quarto delle risorse complessive disponibili, continuerà a svolgere un ruolo di rilievo nella Fondazione TLS, in conformità ai propri documenti programmatici che la qualificano come “progetto proprio” della Fondazione Mps, riconoscendone la funzione di soggetto di riferimento nel panorama regionale, nel supporto all’attività di ricerca nel campo delle scienze della vita e nello sviluppo di progetti dalla ricerca di base all’applicazione industriale. "