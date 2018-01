Rinnovato il Cda della Fondazione Toscana Life Sciences, Fabrizio Landi confermato presidente

Il Consiglio di indirizzo si è riunito, venerdì 26 gennaio, nella sede della Fondazione TLS

Il Consiglio di Indirizzo della Fondazione Toscana Life Sciences ha nominato ieri, venerdì 26 gennaio, i nuovi membri del Consiglio di Amministrazione: Domenico Iaria, avvocato libero professionista; Alessandro Campana, consulente aziendale esperto di sanità pubblica; Paola Piomboni, professore ordinario di Biologia generale e molecolare dell’Università di Siena; Alberto Castelli, professore ordinario e direttore del Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa; Marcello Clarich, presidente della Fondazione MPS e Maria Pia Maraghini, professore associato in Economia Aziendale dell’Università di Siena. Fabrizio Landi è stato confermato nel ruolo di presidente del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione. Il rettore dell’Università di Siena Francesco Frati è stato nominato vice presidente del Consiglio di Indirizzo.“Ringrazio per la rinnovata fiducia – commenta Fabrizio Landi – e sono onorato di poter continuare il percorso fin qui intrapreso in TLS, anche alla luce degli importanti risultati raggiunti e delle molte progettualità in cui saremo coinvolti nei prossimi mesi, sia a livello regionale che nazionale. Le professionalità e le competenze presenti nel nuovo CdA saranno senza dubbio di grande supporto in questo ambizioso percorso che ci vede impegnati nella valorizzazione di un settore, come quello delle scienze della vita, strategico per il nostro territorio”.