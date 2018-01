Siena, interruzione alimentazione elettrica in tutto l’ospedale

Nuovi lavori sulla rete elettrica dell’ospedale Santa Maria alle Scotte. Domenica 28 gennaio, dalle ore 6.30 alle 11.30 circa, ci sarà un’interruzione della corrente elettrica in tutto l’ospedale. Durante i lavori l’erogazione della corrente elettrica sarà garantita dai gruppi di continuità e dai gruppi elettrogeni. Per motivi di sicurezza alcuni ascensori, appositamente segnalati, saranno disattivati. Tutte le operazioni saranno coordinate dall’area tecnica e dalle ditte di riferimento, con il supporto operativo dell’UOC IOSO – Igiene e Organizzazione dei Servizi Ospedalieri e del servizio ICT di Estar per eventuali necessità informatiche.L’Azienda ospedaliero-universitaria senese si scusa per i disagi che potranno verificarsi.