Un assegno da 700 euro per i bambini della Pediatria delle Scotte, donazione del Gruppo Anonima Scooterboys di Siena

Una grande passione in grado di far nascere una vera e propria comunità e, al tempo stesso, creare momenti di solidarietà e generosità. Questo il sentimento che ha animato la raccolta fondi promossa dal Gruppo Anonima Scooterboys di Siena che ha consegnato un ‘mega-assegno’ all’Associazione “Insieme per i Bambini onlus”, il cui presidente è il professor Salvatore Grosso, direttore della UOC Pediatria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. 700 euro l’importo complessivo raccolto in occasione del primo raduno a Pulcianese dell’Anonima Scooterboys. Tale cifra, insieme ad altre donazioni ricevute dall’Associazione “Insieme per i Bambini onlus”, sarà poi destinata all’acquisto di un particolare apparecchio per la diagnosi e il monitoraggio in ambito neurologico dei piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte.