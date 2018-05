Rapolano Terme: incontri per prepararsi al parto con Mamma S@cial

Appuntamenti al via da giovedì 3 maggio alla biblioteca comunale

Cinque incontri di accompagnamento alla nascita e un incontro dopo il parto per prepararsi a diventare genitori. Sono quelli promossi da “Mamma S@cial” associazione di promozione sociale di sostegno alla genitorialità, alla famiglia e alla comunità che prenderanno il via domani, giovedì 3 maggio alla biblioteca comunale di Rapolano Terme, in via Giuseppe di Vittorio, 7. L’iniziativa, che conta sul patrocinio dell’amministrazione comunale, vedrà la partecipazione di Francesca Di Crescenzo, dottoressa in Ostetricia, e andrà avanti fino al 7 giugno. Gli incontri sono previsti dalle ore 10 alle ore 11.30 e sono aperti a donne a partire dalla 32esima settimana di gestazione, fino a un massimo di otto partecipanti.Gli incontri si apriranno domani, giovedì 3 maggio con “La casa acquatica del bambino”, dedicato allo sviluppo dei sensi durante la vita intrauterina e alle posizioni del bambino in utero. Giovedì 10 maggio si parlerà del “Travaglio e parto senza paura”, mentre giovedì 24 maggio sarà la volta di “Conoscere e affrontare il dolore”. Giovedì 31 maggio si parlerà delle prime ore dopo la nascita e dell’allattamento al seno, mentre giovedì 7 giugno il ciclo di incontri si chiuderà con un approfondimento sul ritorno a casa di madre e bambino. Le mamme partecipanti al corso, dopo il parto, potranno incontrarsi nell’ultimo appuntamento del progetto, per condividere le loro esperienze insieme agli esperti presenti. Il primo e il terzo incontro saranno aperti anche ai padri, per insegnare massaggi e tecniche di aiuto alle proprie mogli e compagne durante il parto.Informazioni. Per informazioni sugli incontri e sui posti disponibili, è possibile contattare i numeri 333-9289671 e 329-0196951 oppure l’indirizzo e-mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. .