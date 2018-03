Rapolano Terme: nuova pavimentazione per la palestra scolastica

L’intervento è stato realizzato con risorse proprie del Comune

Nuova pavimentazione per la palestra scolastica della scuola secondaria di primo grado di Rapolano Terme, in via G. Di Vittorio. La struttura è stata riqualificata grazie a un intervento sostenuto dal Comune di Rapolano Terme con risorse proprie e oggi si presenta rinnovata e più funzionale ad accogliere sia la formazione sportiva degli alunni durante l’attività didattica che le diverse discipline sportive promosse dalla Polisportiva Rapolanese e da altre associazioni locali coinvolgendo decine di atleti in arrivo dal territorio.