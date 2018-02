Letture ad alta voce per bambini e famiglie attraverso il programma ''Nati per Leggere''

Il nido comunale "Jacopo Benedetti" di Rapolano gestito da Koinè Cooperativa Sociale e la biblioteca comunale di Rapolano Terme in gestione all'associazione culturale TvSpenta con la partecipazione dell'associazione Mamme Social annunciano il nuovo programma di letture ad alta voce per la primavera-estare 2018 promosso dal programma Nati per Leggere.Sviluppato assieme all’Associazione Culturale Pediatri, l’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la Salute del Bambino, il programma Nati per Leggere è presente in Toscana e in tutte le regioni italiane.Propone gratuitamente alle famiglie con bambini fino a 6 anni di età attività di lettura che costituiscono un’esperienza importante per lo sviluppo cognitivo dei bambini e per lo sviluppo delle capacità dei genitori di crescere con i loro figli.Le attività sono realizzate con il contributo economico del Centro per il Libro e la Lettura, delle Regioni, delle Province e dei Comuni partecipanti al programma, e grazie all’attività degli operatori dell’infanzia e dei volontari.A Rapolano, l'esigenza di dare una cadenza regolare a questi pomeriggi di lettura ha portato il nido e l'associazione TvSpenta a redigere un calendario degli appuntamenti in programma da questo mese fino all'estate. Prima data sull'agenda è il prossimo mercoledì 21 febbraio, dalle 17 alle 18.30 presso la biblioteca vomunale di Rapolano in via G. di Vittorio, 7. Seguirà un altro incontro in biblioteca il 21 marzo e poi altri 3 appuntamenti tra aprile e giugno presso il nuovo giardino del nido Jacopo Benedetti, via Bologna 2.La stagione primaverile ed estiva di letture terminerà sabato 14 luglio presso il Parco dell'Acqua in occasione dell'eco-festival musicale TvSpenta dal Vivo X edizione, organizzato dall'associazione culturale TvSpenta.