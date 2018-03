''In direzione ostinata e contraria'', a Radicondoli tributo a Fabrizio De Andrè

Domenica 25 marzo alle 21, al teatro dei Risorti di Radicondoli, si terrà il concerto tributo a Fabrizio De Andrè dal titolo ''In direzione ostinata e contraria''.Il grande e indimenticato Fabrizio De André viene reinterpretato in chiave acustica in una serata in cui la poesia dei testi e la raffinata musica si uniscono in una suggestiva sintesi.Il repertorio è la somma dei suoi più grandi successi.Voce e chitarra: Marco CencettiChitarra: Giuseppe GalganiViolino: Angela TomeiBasso: Luca CambiIngresso € 8,00Ridotto (bambini, over 65 e soci Rabèl) € 6,00 gratuito fino a 25 anniInformazioni e prenotazioni: 328 8021113Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.www.facebook.com/associazionerabelPunto Informazioni Turistiche RadicondoliMuseo “Le Energie del Territorio”Via T. Gazzei 253030 Radicondoli (Si)0577 790800Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.