Radicofani, fiaccole nella notte di Natale

Un ricco programma di iniziative, a Radicofani e Contignano, fino al 6 gennaio

L’attesa del Natale sarà particolarmente suggestiva, e ricca di emozioni (specie per i più piccoli) nella notte della vigilia. Nella serata di domenica 24 (ore 20,30) saranno accese le fiaccole nelle piazze, quindi (ore 21,30) Babbo Natale inizierà a consegnare i regali in piazza San Pietro (a cura della proloco). Nella frazione di Contignano Babbo Natale arriva invece nel pomeriggio (ore 18). Poco dopo (ore 20) l’accensione di una pira di fuoco. Lunedì 25 dicembre (ore 21) si gioca al panforte nella sala comunale. Martedì 26 (dalle 16,30 alle 18,30) nel centro storico di Contignano si rinnova la sentita tradizione del presepe vivente. Radicofani, invece, ospita altri tornei di briscola, ancora una volta al circolo Acli (26 dicembre, ore 21) e alla sala comunale (29 dicembre, stessa ora). Sabato 30 dicembre, il teatro Costantini ospita uno spettacolo teatrale di grande spessore (ore 21): “Lorenzo Milani, gli anni del privilegio”, con Alessandro Calonaci. Martedì 2 gennaio la chiesa di San Pietro accoglie la corale parrocchiale per un concerto (ore 21). Venerdì 5 gennaio arriva le Befana a Contignano (ore 17) e a Radicofani (ore 21). Nel giorno dell’Epifania a Contignano si ripete il suggestivo rituale del presepe vivente (ore 16,30 – 18,30), mentre a Radicofani si svolge una tombola (a partire dalle 18) con cesti alimentari della proloco e la premiazione del concorso dei presepi allestiti dalle contrade di Radicofani (ore 18), al teatro Costatini. In serata (ore 21) si gioca ancora al panforte, nella sala comunale. Chiusura in bellezza domenica 7 gennaio (ore 21) con lo spettacolo “La dodicesima notte”, tratto da William Shakespeare, che vede protagonista Alessandro Calonaci e la compagnia Mald’estro (ore 21) sempre al teatro Costantini.