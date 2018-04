Attorno alle 10 di oggi, domenica 8 aprile, incidente frontale in località Lucarelli nel comune di Radda in Chianti. Un ferito 34enne in gravi condizioni è stato trasportato al policlinico di Siena con l'elisoccorso Pegaso. L'altro conducente, 36enne, ha riportato ferite meno gravi. Sul posto, oltre i sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri per la ricostruzione della dinamica dell'incidente.