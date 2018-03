Nuova edizione per ''Metti un libro sotto braccio'' in biblioteca a Poggibonsi

Torna la promozione alla lettura per le festività pasquali

Dal 26 marzo all’11aprile chi prende libri o dvd in prestito partecipa al concorso per vincere due abbonamenti per il cinema al Politeama. Estrazione il 12 aprile presso la sala dell’accoglienza

Nuova edizione per “Metti un libro sotto braccio”, iniziativa di promozione alla lettura che si svolge alla biblioteca comunale Pieraccini. Iniziativa che viene riproposta per la seconda volta per il periodo delle festività pasquali dopo il grande successo riscosso l’anno passato e nelle due precedenti promozioni natalizie (2016 e 2017). In questa edizione ai nastri di partenza le persone che prenderanno libri e dvd in prestito dal 26 marzo all'11 aprile avranno la possibilità di partecipare all'estrazione di due abbonamenti al cinema presso il teatro Politeama, messi a disposizione da Fondazione Elsa.“Un modo per rafforzare il legame fra la nostra biblioteca e il nostro teatro, due spazi di vita pubblica – dice l’assessore alla Cultura Nicola Berti – Un motivo in più per venire in biblioteca, per promuovere la lettura e fidelizzare ancora di più i sempre più numerosi utenti”.“In questi anni - prosegue l’assessore - abbiamo assistito ad un trend in continua crescita, che prosegue fin dall’apertura della biblioteca nella nuova sede avvenuta quando il nuovo centro Accabì è stato inaugurato”.Nel 2013 la biblioteca contava oltre 9mila utenti. Nel 2016 si è superato il numero di 26mila, con un aumento del 300%. Il trend positivo riguarda tanti altri aspetti. In quattro anni sono cresciuti i prestiti di quasi l’80% ma anche il patrimonio librario si è incrementato di 2400 volumi. I dati sul 2017 sono ancora in elaborazione ma il trend appare già confermato.“C’è un forte sentimento di attaccamento a questo luogo – dice Berti - Alla base c’è grande cura, qualità, ci sono investimenti e una progettualità di fondo. C’è un lavoro costante sul confort, sugli ambienti, sugli arredi, sempre nell’ambito del progetto biblioteconomico che ha guidato e guida ogni scelta. C’è anche la grande attività portata avanti in chiave di valorizzazione e di promozione della lettura in cui rientra anche questa iniziativa che proponiamo per le festività e che viene accolta con sempre maggiore partecipazione”. Nell’ultima edizione che si è svolta per le festività natalizie sono stati ben 856 i libri e i dvd presi in prestito, circa 65 al giorno. Ed ecco allora che “Metti un libro sotto braccio” torna fino all’11 aprile. Il giorno successivo, il 12 aprile, si svolgerà il sorteggio presso la sala dell’accoglienza della biblioteca e non mancheranno le sorprese ad accompagnare l’estrazione.