Anche in Val d'Elsa i Carabinieri nelle scuole per formare i ragazzi alla cultura della legalità

Sono ripresi oggi gli incontri didattici presso tutte le scuole medie e gli istituti superiori della Val d’Elsa e del Chianti Senese, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Poggibonsi.Gli incontri previsti da un più vasto ciclo di conferenze programmate dall’Arma dei Carabinieri, hanno per tema la “Cultura della Legalità” e sono divenute oramai un appuntamento fisso per i giovani studenti, i quali in questi giorni hanno la possibilità di interloquire e confrontarsi direttamente con i Carabinieri su temi assai importanti quali il bullismo e l’uso e l”abuso” del web.L’Arma dei Carabinieri da molti anni ha avvisto questo tipo di incontri per sensibilizzare gli adolescenti al rispetto delle regole di una convivenza civile, adattando nel tempo gli argomenti ritenuti di maggiore impatto sui giovani, in questi ultimi anni, anche in considerazione della crescente sensibilità al problema, sono stati toccati i temi del Bullismo e disagio giovanile nonché quello dell’uso consapevole dei social e del web in generale.