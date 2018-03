8 Marzo nella Valdichiana Senese: appuntamenti a Chianciano e a Chiusi

Prosegue il cartellone “La Donna al Centro” che raccoglie gli eventi dell’area

Festa della Donna tra proposte culturali e occasioni di incontro e dibattito

8 Marzo nella Valdichiana Senese tra riflessioni sul mondo femminile e proposte culturali. Al tradizionale omaggio floreale, Chiusi aggiunge l’ingresso gratuito per le donne al Museo Civico – La città sotterranea (orario 15.00 – 18.00) e al Museo Nazionale Etrusco (9.00 – 20.00).Sempre a Chiusi, alle 16.00, presso la Saletta CGIL, avrà luogo l’incontro pubblico dal tema “La voce delle donne”. Al dibattito farà seguito la cena per la Festa della Donna presso il Circolo AUSER di Chiusi Stazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con lo SPI – CGIL.A Chianciano Terme l’attenzione sarà puntata invece su civiltà e cultura etrusca. Alle 16.00, presso la Biblioteca Comunale, Via Dante 4/A, l’archeologa Flavia Valletta, presenterà il suo libro “Lo sguardo di una donna etrusca. Vite intrecciate femminili del VI sec. a.C.”. Parteciperà all’incontro Danila Piccinelli, Assessore alla Cultura del Comune di Chianciano Terme.Da ricordare infine anche l’appuntamento del 7 marzo, anche questo all’insegna della letteratura, alle 21.00, presso il Punto prestito libri di Bettolle dove l’Associazione La Frontiera dedicherà un incontro alla scrittrice e poetessa Sibilla Aleramo.Tutti gli eventi sono inseriti nel cartellone “La Donna al Centro”, curato dal Centro Pari Opportunità, servizio associato dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese.