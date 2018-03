Giornata Internazionale della donna, Centro Pari Opportunità Amiata Val d'Orcia

A partire dall’8 marzo, Giornata Internazionale della donna, si svolgeranno nei comuni dell’Amiata Val d’Orcia varie manifestazioni di sensibilizzazione sul valore delle donne nella società.Si tratta di un progetto d’area che ha coinvolto la Gestione Associata Pari Opportunità dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia di cui fanno parte i comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani e San Quirico d’Orcia.Il giorno 8 marzo, Giornata Internazionale della donna, si svolgeranno ad Abbadia San Salvatore due importanti momenti di riflessione: alle ore 16:00 presso la Videoteca Comunale in Via Mentana n. 16 si terrà il seminario “Violenza sulle donne” a cura dell’Associazione LUA condotto dalla dott.ssa Federica di Sarcina ed alle 16:30 presso il Centro Giovani, sempre in Via Mentana n. 16, la dott.ssa Francesca Baiocchi, in collaborazione con il C. S. A. di Arezzo e la Cooperativa Il Prato, condurrà il “Seminario sulla sessualità” rivolto a tutte le ragazze ed i ragazzi dell’Area Amiata Val d’Orcia.Nella giornata di sabato 10 marzo, invece, alle ore 16:00 ad Abbadia San Salvatore, presso il Teatro Servadio, in Via Pinelli n. 30, si svolgerà l’incontro spettacolo “Donne: il lavoro ed altro” con letture a cura di Giulia Venier e Niccolò Felici ed accompagnamento musicale a cura di Elena Fabbrini ed Eleonora delle Macchie. A Piancastagnaio, invece, alle ore 16:30, presso la Biblioteca Comunale in Via Cavour n. 17, sarà organizzato il “Caffè letterario. Il tempo e la donna: come eravamo, come siamo e come saremo” con presentazione del libro “Cronos. Oltre il muro” ed incontro con l’autrice Francesca Pacchierini.Alle ore 20:00 concluderà questo ciclo di iniziative: “W le donne. Cena totalmente organizzata dagli uomini per tutte le donne e non solo”. Per informazioni, prenotazioni e costi di tale iniziativa è possibile contattare la Casa del Popolo di San Quirico d’Orcia, in via del Poggio, dove si svolgerà l’evento.I dettagli delle varie manifestazioni sono disponibili sul sito web dell’Unione dei Comuni Amiata Val d’Orcia http://www.uc-amiatavaldorcia.gov.it/