L'appello al voto del Partito democratico provinciale di Siena

"Domenica prossima, il 4 marzo, non è un giorno qualunque. E' il giorno nel quale tutti noi siamo chiamati a scegliere. Dobbiamo scegliere se portare avanti la straordinaria stagione di diritti che abbiamo vissuto: legge sulle unioni civili, legge sul biotestamento, legge sul reato di tortura, legge sul caporalato, legge contro le dimissioni in bianco e molto ancora, che hanno reso l’Italia un paese più civile e moderno, oppure tornare indietro, regredire." Così l'appello al voto di Andrea Valenti, segretario provinciale PD Siena.D"obbiamo scegliere se continuare la strada intrapresa, che ci ha visto uscire dalla crisi (PIL da – 2 a oltre +1,5, rapporto debito/PIL stabilizzato dopo anni di crescita selvaggia, record nel recupero dell'evasione fiscale da 12 a 25 miliardi) e creare occupazione (un milione di nuovi assunti, dei quali metà a tempo indeterminato) o affidarci, di nuovo, a chi ha portato lo spread a più di 500 punti, ha bruciato posti di lavoro, ha portato l'Italia sull’orlo del baratro.Dobbiamo scegliere se affidarci ad una forza che vede nell’Europa il futuro dell’Italia, o a chi dall’Europa vorrebbe uscire per portare il paese in un salto nel buio senza via d'uscita.In questi anni di governi a guida del Partito Democratico i redditi inferiori a 1.500 euro netti hanno avuto gli 80 euro, la più grande redistribuzione mai attuata in Italia. I genitori hanno avuto il bonus bebè. I genitori o tutori di disabili hanno una speranza con la legge sul Dopo di Noi. I giovani hanno avuto il bonus cultura. Non paghiamo più tasse sulla prima casa. Sono ripartire e sono state ultimate grandi opere ferme da anni. E'stato aumentato il fondo per la non autosufficienza. Abbiamo affrontato la più grande crisi migratoria mai registrata, salvando l'onore e la dignità dell'Europa. Abbattuto tasse sul mondo agricolo.Abbiamo fatto questo e molto altro ancora, e molto resta da fare.Un voto al Partito Democratico è un voto per non interrompere questa straordinaria stagione di riforme.E' un voto che guarda alle famiglie, con l’estensione degli 80 euro per ogni figlio fino a 18 anni, 100 milioni di euro l’anno per gli asili nido. Un voto per il lavoro, per ridurre il cuneo contributivo di 4 punti in 4 anni, per l’inserimento di soggetti con autismo, per introdurre un salario minimo legale e la parità salariale tra uomini e donne, per l'assunzione di 10.000 ricercatori, per il rafforzamento del lavoro a tempo indeterminato con ulteriori sgravi alle imprese che assumono. Un voto per la cultura, per la sicurezza, per la piena occupazione, per la crescita e per la riduzione del debito. Un voto per riconoscere il diritto di cittadinanza a chiunque sia nato e cresciuto in Italia.Un voto per il futuro del nostro Paese.Il Partito Democratico è l'unica forza politica che garantisce tutto questo, che garantisce all'Italia un ruolo di primo piano in Europa, che garantisce un futuro ai nostri giovani, che garantisce diritti.Oltre il PD, c’è una destra pericolosa, composta da una maggioranza sovranista, xenofoba, antieuropea, razzista. Una destra che ci ha portato ad un passo dal default.Oltre il PD ci sono le approssimazioni e le incapacità dei populisti, che ovunque siano stati messi alla prova, hanno fallito miseramente.I nostri avversari propongono tassazioni che andrebbero a solo beneficio di chi ha di più, o misure di assistenzialismo e disincentivazione al lavoro che si trasformerebbero in macelleria sociale, taglio di servizi, maggiore tassazione da altre fonti.Noi siamo la speranza di questo paese, che abbiamo portato fuori da una crisi devastante, e che dobbiamo spingere oltre, con l’aiuto di tutti.Per questo invito tutte e tutti voi a votare e far votare il Partito Democratico alle elezioni del 4 marzo.Un voto per continuare a cambiare e far crescere l'Italia".