Venerdì 2 marzo riaprono le scuole nei Comuni della Valdichiana Senese

Azione coordinata dei Sindaci, per una settimana decisioni prese di concerto

Lasciata alle spalle l’ultima ondata di maltempo, si confida nel ritorno alla normalità

Superata l’ultima ondata di maltempo, con la neve caduta nella notte tra mercoledì e giovedì e la pioggia ghiacciata vista in alcune zone nelle ore successive, la Valdichiana Senese prova a tornare alla normalità. Venerdì, nei dieci Comuni dell’area, tutte le scuole saranno infatti aperte e l’auspicio è che il previsto aumento delle temperature, insieme alla pioggia, scongiuri definitivamente il rischio-ghiaccio sulle strade che è stato il motivo principale per cui i Sindaci hanno firmato le ordinanze di sospensione delle attività didattiche.Ricordiamo che giovedì ad optare per la chiusura erano stati Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sinalunga, Torrita di Siena e Trequanda.Anche la decisione di tenere aperte le scuole il 2 marzo è stata assunta al termine di un capillare confronto tra le Amministrazioni ed in maniera coordinata: è stato, in sostanza, rispettato il leitmotiv della settimana che ha visto privilegiate le azioni di area rispetto alle iniziative dei singoli Comuni.