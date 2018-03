Provincia di Siena, situazione strade provinciali alle 11.38

La Provincia informa che a causa del fenomeno di gelicidio che si sta verificando su moltissime strade, che comporta la formazione di lastre di ghiaccio non visibili ad occhio nudo e in maniera discontinua, laddove la pioggia entra in contatto col suolo, alcune strade verranno chiuse in maniera precauzionale.Al momento sono state chiuse la SP 14 che va da Montalcino a Sant'Angelo Scalo, approssimativamente dal km 36 al km 45, e la SP 117 da località Tavernelle a Montalcino. Le due strade provinciali verranno riaperte alla fine del fenomeno meteorologico.Lo stato delle strade provinciali è in linea di massima in buone condizioni, si consiglia tuttavia di utilizzare l'auto solo se strettamente necessario, utilizzare solo veicoli muniti di gomme termiche o catene, procedere con cautela e lentamente anche laddove apparentemente le strade sembrano senza ghiaccio.