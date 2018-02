Maltempo, le scuole chiuse e quelle aperte lunedì nei comuni della provincia di Siena

IN AGGIORNAMENTO

Secondo quando comunicato dai Comuni, oppure reperito nei vari siti internet ufficiali, la situazione sull'apertura delle scuole nella giornata di domani è attualmente (ore 23.01) la seguente.Avvisiamo che, mentre saranno sicuramente chiuse le scuole dei comuni indicati dalla tabella sottostante, quelle aperte o non comunicate possono variare, per cui suggeriamo di informarsi diretamente presso il proprio Comune.Al momento i Comuni che hanno comunicato l'apertura sono: Siena, Buonconvento, Colle di Val d'Elsa, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Poggibonsi e San Gimignano. Rimane incerta: Cetona. Le scuole di tutti gli altri comuni sono chiuse.Siena: aperteAbbadia San Salvatore: chiuseAsciano: chiuseBuonconvento: aperteCasole d'Elsa: chiuseCastellina in Chianti: chiuseCastelnuovo Berardenga: chiuseCastiglione d'Orcia: chiuseCetona: da decidereChianciano Terme: chiuseChiusdino: chiuseChiusi: chiuseColle di Val d'Elsa: aperteGaiole in Chianti: chiuseMontalcino: chiuseMontepulciano: chiuseMonteriggioni: aperteMonteroni d'Arbia: aperteMonticiano: chiuseMurlo: chiusePiancastagnaio: chiusePienza: chiusePoggibonsi: aperteRadda in Chianti: chiuseRadicofani: chiuseRapolano Terme: chiuseSan Casciano dei Bagni: chiuseSan Gimignano: chiuseSan Quirico d'Orcia: chiuseSarteano: chiuseSinalunga: chiuseSovicille: chiuseTorrita di Siena: chiuseTrequanda: chiuse