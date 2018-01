Il Comandante regionale della Guardia di Finanza fa visita alle Fiamme Gialle della Valdichiana

Il Generale di Divisione Michele Carbone, alla guida del Comando Regionale Toscana della Guardia di Finanza di Firenze, in data odierna ha effettuato una visita ispettiva ai reparti del Comando Provinciale di Siena della Val di Chiana: la Tenenza di Montepulciano e la Brigata di Chiusi Scalo.Nei briefing operativi tenuti all’interno delle rispettive caserme, i Comandanti dei reparti interessati all’ispezione – Tenente Simone Palazzini - Comandante della Tenenza di Montepulciano ed il Luogotenente Giuseppe Badalucco – Comandante della Brigata di Chiusi Scalo – hanno esposto all’alto Ufficiale tutti gli aspetti riguardanti il personale, la logistica e la situazione infrastrutturale, particolare attenzione è stata rivolta ai risultati operativi conseguiti nell’annualità appena trascorsa ed alle principali attività di servizio in corso.A Montepulciano, il Comandante Regionale ha visitato il cantiere, in località Totana, dove sono in corso i lavori per la costruzione di una nuova e moderna caserma della Guardia di Finanza, dove verrà trasferita la sede della Tenenza poliziana.Il Generale di Divisione Michele Carbone si è intrattenuto a lungo con i suoi finanzieri e nel salutarli ha espresso parole di compiacimento per il buon lavoro svolto e li ha esortati a proseguire in maniera concreta ed incisiva nell’assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria assegnati al Corpo della Guardia di Finanza che ha l’obbiettivo di garantire, con il quotidiano impegno di tutte le Fiamme Gialle, l’affermazione dei principi di uguaglianza, equità, giustizia e libertà economica.