Poggibonsi, impresario edile arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti

Ancora un arresto per detenzione di droga da parte dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Poggibonsi. Questa volta a finire in manette è stato B.L. di anni 49, cittadino albanese, impresario edile da anni residente a Poggibonsi.Durante un controllo stradale il 49enne è stato fermato a bordo del suo automezzo mentre tornava dal lavoro. I militari dell'Arma, insospettivi dall’atteggiamento dell’uomo, hanno approfondito gli accertamenti perquisendo l’automezzo, dove hanno rinvenuto alcuni grammi di cocaina, pronti per essere ceduti ed una ingente somma di denaro.Ulteriori accertamenti e la perquisizione dell’abitazione dell’uomo e delle sue pertinenze, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire, debitamente occultale, altre somme di denaro per un totale di alcune migliaia di euro nonché 600 grammi di marijuana, 20 di cocaina e 50 di hashish, oltre a tutto il necessario per il confezionamento dello stupefacente al fine dello spaccio.Per l’uomo, insospettabile fino a oggi, sono scattate le manette e su disposizione della Procura della Repubblica di Siena è stato ristretto presso la Casa circondariale di Siena.