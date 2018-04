Respiro nazionale per la rassegna di cori ''Città di Poggibonsi''

Due giorni dedicati alla musica corale in Valdelsa

Seconda giornata domenica 15 aprile alle 18,00 presso la centralissima chiesa di San Lorenzo a Poggibonsi (Siena), per la rassegna di cori "Città di Poggibonsi". Il tradizionale appuntamento con la musica vocale che quest'anno giunge alla edizione numero trentotto e mantiene come sempre il suo respiro nazionale. Con cori anche da fuori regione. A cura dell'Amministrazione comunale in collaborazione con il coro cittadino "Giuliano del Chiaro".«Anche quella di quest’anno è una edizione densa di ospiti – spiega il presidente del coro Giuliano del Chiaro, Stefano Calabrese – con un coro proveniente anche da fuori regione a cui dedichiamo metà dell’appuntamento di domenica. Come sempre, durante il tradizionale fine settimana dedicato al canto corale, ci sarà la presenza di cori toscani provenienti da diverse province. La direzione artistica della manifestazione, affidata al Maestro Piero Lauria, vuole proporre anche questa volta una due giorni estremamente ricca per il numero di ensemble che partecipano, varia per la diversità dei repertori che propongono e di ottima qualità. Molti gli appassionati che ad ogni edizione seguono l’iniziativa, ormai matura e sempre più affermata».La rassegna di cori "Città di Poggibonsi" è diventata un punto di riferimento nel panorama della polifonia vocale della provincia di Siena. Nei suoi 38 anni di vita ha fatto cultura in città in materia di musica corale, presentando al suo affezionato pubblico cartelloni per tutti i gusti, anche per i palati più fini.Domenica 15 aprile alle 18,00 il concerto si apre con il coro “Farthan” di Marzabotto (Bologna). Si prosegue con il coro “Pueri Cantores” della Cappella Musicale del Duomo di Firenze. L’ingresso è libero.